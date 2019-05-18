21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Eski CIA ajanı Çin adına casusluktan hapis cezası aldı

Eski CIA ajanı Kevin Mallory, Çin adına casusluk yapmak suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski CIA ajanı, Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle hapse mahkum edildi.

BBC'de yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, 62 yaşındaki eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanı Kevin Mallory'nin,  Çin adına casusluk yapmak suçlamasıyla Dış İstihbarat İzleme Mahkemesinde yargılandığı davada, geçen haziranda 20 yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi. 

CIA'de çalıştığı dönemde hassas bilgilere erişme yetkisi olan Mallory'nin askeri sır niteliğindeki bilgileri para karşılığı bir Çin istihbarat ajanına sattığının tespit edildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı savcılarının, Mallory'nin bir postanede gizli dokümanları taratıp dijital ortama aktarırken görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle 2017'nin mart ve nisan aylarında Çinli ajanla Şangay kentinde yaptığı görüşmelerin kanıtlarını mahkemeye sunduğu kaydedildi.

ABD Başsavcı Yardımcısı John Demers, davayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu vaka Çin'in hedef aldığı eski CIA ajanları arasında kendi ülkeleri ve meslektaşları aleyhine casusluk yapma yönünde kaygı verici bir eğilimin varlığını gösteriyor." dedi.

Bu ay başında eski CIA ajanı Jerry Chun Shing Lee, Çin adına casusluk yaptığını ve ABD'nin gizli mal varlıklarına dair bilgileri Çin ajanlarına aktardığını itiraf etmişti.

Diğer yandan eski ABD istihbarat görevlisi Ron Rockwell Hansen da geçen yıl Çin adına casusluk yapmaya teşebbüs etmekle suçlanmıştı. 

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu

Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu

Avusturya erken seçime gidiyor

Avusturya erken seçime gidiyor

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Süper Lig'de kritik maç Trabzonspor'un

Süper Lig'de kritik maç Trabzonspor'un

Eski CIA ajanına Çin adına casusluktan hapis

Eski CIA ajanına Çin adına casusluktan hapis

Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

Türkiye gurur duyulacak seviyede

Türkiye gurur duyulacak seviyede
 

POPÜLER HABERLER

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA