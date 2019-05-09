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Eski CIA ajanı Daniel Everette Hale muhabire bilgi sızdırmaktan tutuklandı

ABD ordusunun El Kaide'ye yönelik yaptığı operasyonları medyaya sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan eski istihbahat analisti Daniel Everette Hale, devlete ait gizli bilgileri ifşa etmekten ceza alacak

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ABD'li eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti, bir gazeteciye El Kaide ile ilgili gizli belge sızdırmaktan tutuklandı. 
 
ABD ordusunun El Kaide'ye yönelik operasyonlarını medyaya sızdırdığı için tutuklanan eski istihbarat analisti Daniel Everette Hale, devlete ait gizli bilgileri ifşa etmekten ceza alacak. 
 
Hazırlanan dava dosyalarında Hale'in ilk olarak ABD Hava Kuvvetlerinde istihbarat analisti olarak görev yaptığı, daha sonra Ulusal Jeopolitik İstihbarat Ajansında çalıştığı belirtilirken, iletişimde bulunduğu ABD'li gazetecinin de The Intercept haber sitesinin kurucusu Jeremy Scahill olduğu kaydedildi. 
 
Hale'in 2013 yılından bu yana Scahill'e 11 gizli belge verdiği, bu bilgilerin de The Intercept sitesinde bütün veya parça halinde yayımlandığı ifade edildi.
 
Sızdırılan belgelerin içinde El Kaide’ye karşı askeri saldırı planlarına dair detayların, El Kaide liderleri hakkında gizli istihbarat raporlarının ve gruba yönelik askeri saldırıların etkilerini gösteren gizli bir Power Point sunumun bulunduğu belirtilen dava dosyasında, ayrıca Yemen'de düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı kaydedildi.
 
Scahill'in 2013'te yazdığı "Kirli Savaşlar" kitabındaki ABD oturumlu Anwar al-Awlaki'nin Amerikan vatandaşı iki çocuğuyla beraber Yemen'de ABD askeriyesine ait insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesine dair bilgilerin de Hale tarafından verildiği belirtildi.
 
Daniel Everette Hale'in davasının görüleceği Virginia eyalet mahkemesi, daha önce de New York Times gazetesine bilgi sızdıran CIA ajanı Jeffrey Sterling, diğer bir CIA ajanı John Kiriakou, Wikileaks kurucusu Julian Assange ve eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden ile gündeme gelmişti. 

Muştalı sürücü dehşeti

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