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Dünya

Eski CIA direktörü Petraeus'tan Rusya'ya gözdağı: Yok ederiz

Dünya günlerdir Rusya Devlet Başkanı Puin'in nükleer çıkışını konuşurken eski CIA direktörü David Petraeus, Moskova'ya gözdağı verdi. Petraeus, Putin'in Kiev'de nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağını söyledi.

3 Ekim 2022 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Eski CIA direktörü Petraeus'tan Rusya'ya gözdağı: Yok ederiz
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Dünya günlerdir Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer çıkışını konuşuyor.

Ukrayna karşı saldırısı sonrası kısmi seferberlik ilan eden Putin, Batı'ya nükleer uyarıda bulunmuştu.

Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan ederken 'Blöf yapmıyorum' diyerek Ukrayna savaşında nükleer silah kullanabileceğini yinelemesi, nükleer tehlikeyi yeniden gündeme getirmişti.

Eski CIA direktörü ve emekli dört yıldızlı ordu generali David Petraeus Rusya'ya adeta gözdağı verdi.

ABC News'a konuşan Petraeus, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağı belirtti.

Petreaus, radyasyonun 5. Madde şemsiyesi altındaki NATO ülkelerine yayılma olasılığının NATO üyesine saldırı olarak yorumlanabileceğini belirtti.

LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Lavrov, Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı.

UKRAYNA: KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının 'sorumsuz' ve 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti.

MEDVEDEV DE TEHDİT ETTİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti. Medvedev, 'Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir' demişti.

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