İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9505
  • EURO
    6,6072
  • ALTIN
    283.568
  • BIST100
    112175
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski CIA istihbarat subayından ‘PKK/YPG’ itirafı
Dünya

Eski CIA istihbarat subayından ‘PKK/YPG’ itirafı

Eski CIA kıdemli istihbarat subayı Marc Polymeropoulos, terör örgütü PKK/YPG hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

star.com.tr23.12.2019  22:42 - Güncelleme: 23.12.2019  22:42
Orta Doğu’da görev yapmış emekli CIA kıdemli istihbarat subayı Polymeropoulos terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG/PYD hakkında justsecurity.org adlı sitede yayımlanan bir yazı kaleme aldı.
 
“YPG: PKK’NIN SURİYE ŞUBESİ İÇİN BASİT BİR MARKA”
 
Emekli CIA subayı Polymeropoulos ‘ortaklarımız’ diye bahsettiği SDG’nin büyük ölçüde YPG’nin oluşturduğunu söylediği yazıda YPG’nin de terör örgütü PKK’nın ‘Suriye şubesi için basit bir marka’ olduğunu itiraf etti.
 
Terör örgütü PKK’nın ABD’nin NATO’daki müttefiki Türkiye’ye karşı on yıllardır savaştığını ve binlerce masum sivili katlettiğini hatırlatan Polymeropoulos örgütün ABD’nin savunduğu ilkelere de ters düşen Marksist-Leninist bir ideolojiye sahip olduğunu vurguladı.
 
“YPG VE PKK AYNI”
 
Polymeropoulos yazısında bu durumun açıkça ifade edilmesi gerektiğini söyleyerek “Tüm temel amaçlar bakımından YPG ve PKK bir ve aynıydı” ifadelerine yer verdi.
 
ABD’nin terör örgütü YPG’ye desteğini ‘taktik ittifak’ olarak nitelendiren eski istihbaratçı Türkiye’nin "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in terörist elebaşlarından biri olduğunu ifade etmesine dikkat çekti.  Polymeropoulos “Türkiye, Mazlum Kobani'nin Türkiye'nin Güney Doğu bölgesinde bulunan şehirlere operasyon düzenlediğini ve sivilleri öldürmekte rolü olduğunu söyledi” dedi.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi
Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi
Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez
O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.