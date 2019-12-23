Eski CIA istihbarat subayından ‘PKK/YPG’ itirafı

star.com.tr 23.12.2019 22:42 - Güncelleme: 23.12.2019 22:42

Orta Doğu’da görev yapmış emekli CIA kıdemli istihbarat subayı Polymeropoulos terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG/PYD hakkında justsecurity.org adlı sitede yayımlanan bir yazı kaleme aldı.

“YPG: PKK’NIN SURİYE ŞUBESİ İÇİN BASİT BİR MARKA”

Emekli CIA subayı Polymeropoulos ‘ortaklarımız’ diye bahsettiği SDG’nin büyük ölçüde YPG’nin oluşturduğunu söylediği yazıda YPG’nin de terör örgütü PKK’nın ‘Suriye şubesi için basit bir marka’ olduğunu itiraf etti.

Terör örgütü PKK’nın ABD’nin NATO’daki müttefiki Türkiye’ye karşı on yıllardır savaştığını ve binlerce masum sivili katlettiğini hatırlatan Polymeropoulos örgütün ABD’nin savunduğu ilkelere de ters düşen Marksist-Leninist bir ideolojiye sahip olduğunu vurguladı.

“YPG VE PKK AYNI”

Polymeropoulos yazısında bu durumun açıkça ifade edilmesi gerektiğini söyleyerek “Tüm temel amaçlar bakımından YPG ve PKK bir ve aynıydı” ifadelerine yer verdi.

ABD’nin terör örgütü YPG’ye desteğini ‘taktik ittifak’ olarak nitelendiren eski istihbaratçı Türkiye’nin "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in terörist elebaşlarından biri olduğunu ifade etmesine dikkat çekti. Polymeropoulos “Türkiye, Mazlum Kobani'nin Türkiye'nin Güney Doğu bölgesinde bulunan şehirlere operasyon düzenlediğini ve sivilleri öldürmekte rolü olduğunu söyledi” dedi.