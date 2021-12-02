Eski devlet başkanı casusluk suçundan yargılanacak

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 00:12 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 00:12

Yargıç Martin Bava, ülkeyi 2015-2019 yıllarında yöneten Macri'yi "yasa dışı istihbarat eylemlerinin yürütülmesini mümkün kılmak" suçuyla resmen itham etti ve eski devlet başkanına yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Bava, tutuksuz yargılanmasına karar verdiği Macri'nin, 100 milyon Arjantin pesosu (yaklaşık 1 milyon dolar) değerindeki mal varlığına el konulmasına hükmetti.

Halihazırda Şili'de bulunan Macri'nin, yurt dışına çıkış yasağı Arjantin'e geri dönmesinden itibaren yürürlüğe girecek.

3 Kasım'da yasa dışı casusluk davasında ifade veren Macri, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş ve Yargıç Bava'yı "taraflı" olmakla suçlamıştı.

- YASA DIŞI CASUSLUK SORUŞTURMASI

Kasım 2017'de denize açıldıktan sonra teknik bir arıza nedeniyle batan ARA San Juan isimli denizaltıda bulunan 44 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.

Yasa dışı casusluk soruşturması, 2019'daki seçimlerin ardından yeni hükümet ile göreve gelen Federal İstihbarat Ajansı (AFI) Başkanı Cristina Caamano'nun şikayeti üzerine başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Macri ile hükümeti süresince görev alan bazı kişiler, batan denizaltıda ölenlerin yakınlarının yasa dışı dinlenmesiyle onların taleplerinin ve iddialarının kontrol altına almak ile suçlanmıştı.

Macri dışında 11 yargılandığı davada, Macri'nin Devlet Başkanlığı döneminde Federal İstihbarat Teşkilatı (AFI) Başkanlığı yapan Gustavo Arribas ile yardımcısı Silvia Majdalani de tutuksuz yargılanıyor.

Buenos Aires eyaletine bağlı Dolores kentinde 3 Kasım'da ifade vermek için hakim karşısına çıkan Macri, kasım 2017'de batan ARA San Juan isimli denizaltıda yaşamını yitiren 44 mürettebatın yakınlarını yasa dışı dinlemekle itham ediliyor.