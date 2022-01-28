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Dünya

Eski Devlet Başkanı 'vatana ihanet' suçuyla hakim karşısında

Ülke dışında olan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, polis tarafından mahkemeye götürüldü. Hakkında 'vatana ihanet' ve 'terörizme finans sağlama' suçlarıyla yargılanan eski Başkan Poroşenko, hakim karşısına çıktı.

AA28 Ocak 2022 Cuma 15:39 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 20:12
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Polonya'dan ülkesine dönen Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kiev'de kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Havalimanı önünde toplanan kalabalık, 'baskıyı bitirin' ve 'demokrasiye ihtiyacımız var' sloganları attı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Poroşenko, pasaportuna el konulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir kaç haftadır ülke dışında olan eski devlet başkanı, polis tarafından mahkemeye götürüldü. Mahkeme, Poroşenko'nun 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlandığı dava da hakkında karar verecek. Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür temin ettiği gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kiev'deki Peçersk Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldı. Ukrayna'da görülen davada mahkeme, eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun mal varlığına el konulmasına karar verildi.


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