Kosta Rika'nın eski Devlet Başkanı Arias'a cinsel taciz suçlaması

New York Times'ın haberine göre, barış aktivisti ve psikiyatrist Alexandra Arce von Herold, 78 yaşındaki Nobel Ödüllü eski Devlet Başkanı Arias Sanchez hakkında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Arce von Herold, yaptığı açıklamada, 2014'te nükleer silah karşıtı eylem öncesi eski Devlet Başkanı'nın evinde yaptıkları görüşmede Arias'ın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.

Arias Sanchez ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Masum olduğunu ve kendisini mahkemede savunacağını belirten Arias Sanchez, hiçbir kadının iradesine saygısızlık yapacak davranışı olmadığını ifade etti.

Kosta Rika'da 1986-1990 ve 2006-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Arias Sanchez, 1987’de Orta Amerika ülkelerindeki birçok çatışmanın sonlandırılmasına yönelik çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.