Eski Dışişleri Bakanı Kocias: İstifayla sonuçlanan krizin 2. meselesi Türkiye’ydi

Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde istifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, istifasının ardından geniş çaplı olarak ilk kez konuştu. Kriti (Girit) TV kanalına konuk olan eski bakan, Başbakan Aleksis Çipras’ın kendisi ve savunma bakanı Panos Kammenos arasındaki ilişkiyi iyi yönetemediğini ima etti. Kammenos’un, Dışişleri’nin çalışma alanına müdahale ettiğini dile getiren Kocias “FYROM (Makedonya) ile yapmaya çalıştığımız isim anlaşmasını Sayın Çipras istiyor, partisi SYRIZA istiyor. Ancak iktidarın büyük ortağı sol görüşlü SYRIZA, küçük müttefiki ANEL (Irkçı Bağımsız Yunanlar hareketi) ile böyle bir anlaşmazlık sürecinde ne yapması gerektiğine karar vermeli. Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nı desteklemek yerine ikinci bir Dışişleri olarak çalışmaya başlarsa orada sorunlar çıkmaya başlar” diye konuştu.

"CEVAP BİLE VEREMEDİ"

Kocaias, istifasıyla sonuçlanan, Başbakan Çipras ve Dışişleri Bakanı Kammenos ile yaşanan tartışmayı şöyle anlattı: “Karşı taraf (Savunma Bakanı Kammenos liderliğindeki Bağımsız Yunanlar kanadı) kapanış konuşmasını Başbakan yapmadan önce her konuda anlaşmaya varıldığını söyledi. Bu isim meselesiyle ilgili tam olarak, hangi koşullarda anlaştıklarını anlayamadım. Tam bitirmeden önce Kammenos söze girerek ‘Soros (Yahudi asıllı Amerikalı finans spekülatörü ve girişimci) hükümetimize yabancıları satın alması için para gönderiyor’ dedi. Başbakan dahil kimse cevap vermedi. Söz aldım ve ‘Kendi yol haritasının böyle çamur atma söylemleriyle ihlal edilmesine katlanan bir hükümette var olmaya devam edemem’ dedim. Akabinde gelen tartışmanın bazı bölümleri yüksek tonlu (gergin) bir ortamda devam etti.”

ANLAŞMAZLIĞIN KÖKENİ DERİN

SYRIZA kökenli eski Dışişleri Bakanı Kocias, Bağımsız Yunanlar lideri ve Savunma Bakanı Kammenos ile en başından itibaren anlaşmazlıklar yaşıyordu. Kammenos’un kendi görev alanından çıkarak Dışişleri’nin görev bölgesini ihlal ettiğini söylüyordu. Kocaias her ne kadar yüksek sesle dillendirmese de, istifayla sonuçlanan krizin Makedonya isim anlaşması meselesi ile birlikte diğer ayağı da Türkiye’ydi. Çipras ve Kammenos, Ankara ile ilişkilerde daha ılımlı bir rota isterken, Kammenos ise iki ülke arasında birkaç defa krizin eşiğinden döndürecek derecede üslupsuz demeçler veriyordu.

GERİ ADIM GELDİ

Kocias’ın istifasının ardından Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlenen Başbakan Çipras, ülkesinin bazı bölgelerinde karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmesini kararlaştırdı. Yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı’nı da yürütecek olan Çipras, “Balkanlar, Türkiye ve Kıbrıs” konularıyla Çipras ilgilenecek.

(Dirilişpostası)