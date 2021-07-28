Eski eBay çalışanı, ''siber taciz'' nedeniyle 18 ay hapis cezası aldı

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:24 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:25

Cooke, Ekim 2020'de bir açık artırma sitesini çevrim içi bültende eleştiren bir çifti hedef alan olaylardaki rolü nedeniyle mağdurlara karşı komplo kurmak ve siber tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

Yetkililer, Cooke'un, şirket yöneticilerinin eBay'in Amazon şirketinin satıcılarını "avlamakla" suçladığı dava hakkında yayımlanan makaleye kızması nedeniyle bir grup çalışanla çifti korkutmak için komplo kurduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu davada yargılanan diğer eBay çalışanları, çiftin evine canlı hamamböcekleri ve cenaze çelengi göndermek, çevrim içi tehdit mesajları atmak gibi eylemlerden suçlu bulundu.

Yetkililer, 18 ay hapis cezası alan Cooke'un, çifti korkutma planıyla ilgili polisin soruşturmasını da engellemeye çalıştığını ifade etti.

Çift, geçen hafta şirket aleyhine dava açarak "eBay hakkındaki haberleri bastırmak" amacıyla insanları "korkutmak, öldürmekle tehdit etmek, takip etmek ve susturmak" için komplo kurmakla suçlamıştı.