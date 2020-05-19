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Dünya

Eski eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı istifa etti

Eski eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı Thomas Thabane (80) görevinden istifa etti.

AA19 Mayıs 2020 Salı 16:18 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 16:19
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Thabane, halka sesleniş konuşmasında, "Halkın bana verdiği görevden bugün itibarıyla çekildiğimi açıklamak istiyorum." dedi.

Thabane, kendisinden sonra görevi devralacak başbakana destek vereceğini açıkladı.

Thabane'nin boşanma sürecinde olduğu eşi Lipolelo Thabane, 2017'de evinin önünde ölü bulunmuştu.

Başbakan Thabane ve olaydan bir süre sonra evlendiği yeni eşi Maesaiah Thabane, 5 Şubat'ta polis tarafından Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanmıştı.

Eski eşinin ölümüyle ilgisinin olmadığını savunan Başbakan Thabane, olayda dahli bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini belirtmişti.

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