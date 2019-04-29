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Eski eşini takip etmek için kazdığı tünelde mahsur kaldı

Meksika'da bir adamın, eski eşini takip etmek için kazdığı tünelde mahsur kaldığı bildirildi.

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Sonora eyaleti Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamada, Puerto Penasco kasabasında, mahkeme tarafından hakkında uzaklaştırma kararı verilen 50 yaşındaki adamın, gizlice izlemek için eski eşinin evinin altına kazdığı ve günlerini geçirdiği tünelde sıkıştığı belirtildi.

Açıklamada, aile içi şiddet nedeniyle hakkında eski eşinden uzaklaştırma kararı bulunan adamın gözaltına alındığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, polise, evinin arkasında tuhaf sesler duyduğunu ancak önce seslerin kedilerden geldiğini sandığını anlatan eski eş Griselda Santillan, seslerin artması üzerine komşularıyla bahçeyi ararken bir tünel ağzı bulduklarını anlattı.

Tünelde sıkışmış halde buldukları 14 yıllık eski eşinin çıkmak için yardım istediğini söyleyen Santillan, kıskanç tavırları nedeniyle ayrıldıkları eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.

Polis, hakkındaki mahkeme kararını ihlal eden adamın, gözaltına alınmadan önce hastanede tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

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