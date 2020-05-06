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Dünya

Eski Fildişi Sahili Başbakanının yargılandığı “ayaklanmaya teşebbüs” davasında 19 yeni gözaltı

Fildişi Sahili'nin eski Başbakanı Guillaume Soro'nun “ayaklanmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında aralarında 14 askerin olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:04 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:11
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Cumhuriyet Savcısı Adou Richard, Guillaume Soro’nun da yargılandığı “ayaklanma teşebbüsü” davasında ortaya çıkan yeni delillerin ardından, 14’ü asker olmak üzere 19 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Savcı, soruşturmanın devam ettiğini ve dava ile ilgili bütün gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Diğer yandan Soro’nun ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday olacağı ifade ediliyor.

Fransa'da sürgünde bulunan Soro’ya, ayrıca "zimmetine para geçirme ve kara para aklama" suçlamalarıyla gıyaben yargılandığı davada, 28 Nisan'da 20 yıl hapis cezası ve 4,5 milyar CFA Frangı (53 milyon TL) para cezası verilmişti.

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