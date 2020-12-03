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Dünya

Eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing Kovid-19'a yenik düştü

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti.

IHA03 Aralık 2020 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 09:29
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1974-1981 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmış tarihi siyaset adamı Valery Giscard d’Estaing koronavirüsten hayatını kaybetti.

Tours kenti hastanesinde yatan eski Cumhurbaşkanı 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand yaptığı paylaşımda Valery Giscard d’Estaing’ni modernliği ve cüretkarlığı ile andı.

Eski Devlet Başkanının cenazesinin aile içinde gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan, Giscard d’Estaing Cumhurbaşkanlığı döneminde oy kullanma yaşını 21’den 18’e düşüren, kürtajı yasallaştıran ve Avrupa siyasetine önem veren bir cumhurbaşkanı oldu.

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