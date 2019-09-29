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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın, Saddam Hüseyi'den 6,15 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürüldü

İngiltere'nin eski istihbarat başkanı Richard Dearlove, 2 gün önce hayatını kaybeden Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın, 2003 yılında Irak'ın işgalini rüşvet aldığı için desteklemediğini ileri sürdü.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un istediği Irak Savaşı'na karşı çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, iki ülke ilişkilerinde diplomatik gerilime neden olmuştu.
 
1997- 2007 yılları arasında İngiltere Başbakanlığı yapan Tony Blair'in istihbarat başkanı Sir Richard Dearlove'ın, Chirac'ın ölümünün hemen sonra ortaya attığı iddia, herkesi şaşırttı.
 
Daily Mail'e konuşan Dearlove MI6'in başında olduğu dönem, Irak Savaşı'na karşı çıkan Chirac'ın haklı olduğunu, kendilerinin yanıldığını söylüyor.
 
'SADDAM'DAN 6,15 MİLYON DOLAR ALDI'
 
Dearlove'a göre, Chirac'ın planlanan askeri operasyon konusundaki duruşunu, Irak'ın idam edilen lideri Saddam Hüseyin'den aldığı para belirlemişti.
 
ABD ve İngiltere istihbaratının, Chirac’ın Irak liderinden 5 milyon sterlin (6.15 milyon dolar) aldığını bildiğini ileri süren Dearlove, ''O zamanlar politik olarak endişe verici bir miktardı. Chirac'ın Saddam'la uzun süredir devam eden bir ilişkisi vardı. Akış devletlerarası değildi, kişiseldi.'' dedi.
 
İDDİALAR UZUN SÜREDİR VAR
 
Dünya kamuoyunda birçok kez, Saddam'ın Chirac'ın kampanyalarına akaıttığı iddia edilen kara paradan bahsediliyordu ve bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamadı.
 
Ancak Dearlove gibi 2003 Irak Savaşı'nın yanlış olduğunu savunan eski bir istihbaratçının bu iddiaları desteklemesi, güçlü bir dayanak oluşturdu.
 
Dearlove'ın açıklamasını Chirac'ın ölümünden sonra yapması ise, 'itibarına zarar vermek istememek' olarak yorumlanıyor.
 
17 Mayıs 1995'te Fransa Cumhurbaşkanı olan Jacques Chirac, yedi yıllık ilk görev süresinin ardından, Nisan 2002'de tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti.
 
Chirac, Fransa'nın 86 yaşındaki eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti.
 
 
2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali, 1 milyon can kaybına neden oldu. Devrik lider Saddam Hüseyin idam edilirken, ülkede bir daha geri dönüşü olmayan bir karmaşa hakim oldu.

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