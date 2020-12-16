İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8079
  • EURO
    9,5066
  • ALTIN
    466.316
  • BIST100
    1406.05
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski Fransa Dışişleri Bakanı Vedrine: NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamaz fikri hakim
Dünya

Eski Fransa Dışişleri Bakanı Vedrine: NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamaz fikri hakim

Eski Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, Paris merkezli L'Opinion gazetesine verdiği demeçte, NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamayacağı fikrinin hakim olduğunu söyledi.

DHA16 Aralık 2020 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:22
ABONE OL

Paris merkezli L’Opinion gazetesine konuşan Fransa eski Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, Avrupalı bakanları sert dille eleştirdi. Avrupalı bakanların, NATO'da Fransız fikirlerini desteklememesine şaşırdığını belirten Vedrine “Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var” ifadelerini kullandı. Vedrine, “NATO’da bazı Avrupa veya Fransa – Almanya toplantılarında söylenenlere rağmen fikirlerimizin ittifak içinde karşılık bulmadığını doğruladım” ifadelerini kullandı. Fransa’nın Türk eylemlerini kınamakta haklı olduğunu da iddia eden eski Bakan, Fransa’nın sadece NATO’da birkaç ülke tarafından desteklendiğini belirtti. Vedrine’nin ayrıca, NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamayacağı fikrinin hakim olduğununu da belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.