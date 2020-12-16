DHA 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:22

Paris merkezli L’Opinion gazetesine konuşan Fransa eski Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, Avrupalı bakanları sert dille eleştirdi. Avrupalı bakanların, NATO'da Fransız fikirlerini desteklememesine şaşırdığını belirten Vedrine “Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var” ifadelerini kullandı. Vedrine, “NATO’da bazı Avrupa veya Fransa – Almanya toplantılarında söylenenlere rağmen fikirlerimizin ittifak içinde karşılık bulmadığını doğruladım” ifadelerini kullandı. Fransa’nın Türk eylemlerini kınamakta haklı olduğunu da iddia eden eski Bakan, Fransa’nın sadece NATO’da birkaç ülke tarafından desteklendiğini belirtti. Vedrine’nin ayrıca, NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamayacağı fikrinin hakim olduğununu da belirtti.