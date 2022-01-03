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Dünya

Eski Fransız sömürgesi Gabon, 2022'de İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olacak

Eski Fransız sömürgesi Gabon'un 2022'de İngiliz Milletler Topluluğuna (Commonwealth) katılacağı duyuruldu.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 13:49 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:51
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Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, yaptığı açıklamada, ülkesinin 2022'de Commonwealth'e katılarak topluluğun 55. üyesi olacağını bildirdi.

Gabon'un "Commonwealth" üyesi olmasını umut vadeden gelişme olarak nitelendiren Ali Bongo, "Bu ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası." ifadesini kullandı.

Gabon'un İngiliz Milletler Topluluğuna katılacak olmasına rağmen, Frankofon kimliğini koruyacağı ifade ediliyor.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu Gabon, 2020'de topluluğa dahil olmak için resmi süreci başlatmıştı.

İngiliz Milletler Topluluğu bünyesinde Asya'dan Afrika'ya 5 kıtadan 54 üye ülke yer alıyor.

Çoğunluğu eski İngiliz sömürgesi olan bu ülkeler arasında yalnızca Mozambik ve Ruanda'nın Birleşik Krallık ile kolonyal bir bağı bulunmuyor.

  • Ali Bongo Ondimba
  • Gabon
  • İngiliz Milletler Topluluğu
  • Fransız sömürgesi

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