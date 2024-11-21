İran'da eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, soykırımcı İsrail'in 412 gündür aralıksız sürdürdüğü Gazze katliamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GAZZE DÜŞERSE TÜRKİYE VE İRAN'A YÖNELECEKLER"

Rızai, Filistin düşerse İsrail rejiminin ve müttefiklerinin bölge ülkeleri hedef almaya başlayacağı konusunda uyardı.

Bu acımasız askeri saldırı, rejimin en sadık müttefiki olan ABD'nin tam siyasi, askeri ve istihbarat desteğinden yararlanıyor.

İsrail'in ABD'nin siyasi, askeri ve istihbarat desteğinden yararlandığını belirten Rızai, "Gazze, Filistin ve Lübnan düşerse, düşman Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Türkiye ve İran'a doğru hareket etmeye başlayacak" dedi.

Rızai, İsrail'in başlatmak istediği savaşın amacının "İslam'ı yok etmek" olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI TÜRKİYE'Yİ DE İÇİNE ALMAKTADIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 ay önce Meclis'in yeni dönem açılış konuşmasında, 'Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta' dedi ve devam etti:

"İsrail'i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum, Lübnan'a kara harekâtının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır."