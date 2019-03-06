Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee, kefaletle serbest bırakıldı

Güney Kore'de, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla geçen yıl mart ayında tutuklanan ve ekim ayında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak kefaletle serbest bırakıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Yüksek Mahkemesinin bozulan sağlık durumu ve diğer nedenlerden dolayı kefaletle serbest bırakılma talebini onayladığı Lee, cezaevinden ayrıldı.

Temyiz sürecinde Lee'nin 1 milyar won (yaklaşık 886 bin dolar) karşılığında serbest bırakılmasını onaylayan mahkemenin, eski devlet başkanına kayıtlı ikametgahından çıkmaması ve yalnızca aile üyeleri ve avukatları ile görüşmesi şartını getirdiği kaydedildi.

Görüşmeleri takip altına alınacak eski Devlet Başkanı Lee'nin hastaneye gitmek için de mahkemeden izin alması ve eve döndüğünü bildirmesi gerekecek.

Diğer yandan, adı açıklanmayan bir mahkeme yetkilisi, ev hapsine benzer ağır gözetim şartlarını kabul etmesinin ardından Lee Myung-bak'ın evine dönmesine izin verildiğini ifade etti.

Lee, geçen yılın ekim ayında 15 yıl hapis ve ayrıca 13 milyar won (yaklaşık 11,5 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı. Lee, kararı temyize götürmüştü.

Cezaevindeki Lee, rüşvet, görevini kötüye kullanmak, vergi kaçırmak, devlet başkanlığına ait binlerce belgeyi ofis dışına yasa dışı çıkarıp bunları özel mülkte saklamak ve seçim yasasını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyordu.

Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'a ait görünen oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyordu.

Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee'nin, 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedilmişti.