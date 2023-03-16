Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin anlaşmazlığa çözüm bulunulacağına inancım tam

Hırvatistan'da 2010-2015 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan 66 yaşındaki Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic, İstanbul'da gerçekleşen Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Doğu Avrupa'da uzun süredir sınır sorunları başta, birçok kriz olduğuna dikkati çeken Josipovic, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ihtilaflı meseleleri daha da keskinleştirdiğini vurguladı.

Josipovic, dünyayı ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kısa sürede bitmesini beklemediğini ifade ederek, NATO'nun istihbarat alanında daha fazla güçlenmesi ve çatışmalar öncesinde önlem alması gerektiğini söyledi.

- "BÖLGE BÖLÜNMÜŞ HALDE"



Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz olmasa dahi çözülmemiş birçok sorunun bölgedeki varlığına işaret eden eski Hırvat lider, "Maalesef, bölgemiz birçok istikrarsızlığa gebe. Sınırlarımızda dahi belirsizlik var, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında da bu var. Bölge bölünmüş halde hatta sadece bölge değil devletlerin kendisi bölünmüş durumda." dedi.

Rusya'nın batı sınırını Güneydoğu Avrupa'daki varlığını güçlendirmek için kullandığını ifade eden Josipovic, siyasetçilerin mevcut krizlere ilişkin fikir üretmek ve çözüm bulmakta yetersiz kaldığını dile getirdi.

- "RUSYA'NIN SALDIRILARI DEVAM EDEBİLİR"



"Şu anda yüksek seviyede bir güvenlik sorununun içindeyiz." diyen Josipovic, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin nasıl çözüleceğinin gerçekten tahmin edilemediğini söyledi.

Josipovic, "Barış için en iyi seçenek müzakere ve acil barış olacaktır ancak Rusya-Ukrayna barışı bu aşamada ütopya. Maalesef Rusya'nın saldırıları devam edebilir, gelecek çok belirsiz. Tüm uluslararası anlaşmalara rağmen gerçekçi olan şey bu. Herkes barışçıl bir çözüm istiyor ama benim tarafımdan bakarsak barış oldukça uzakta." ifadesini kullandı.

- "NATO BİRLİK İÇİNDE OLMALI"



NATO'nun birlik ve istikrar içinde olması gerektiğine dikkati çeken Josipovic ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç gibi ülkeler arasındaki anlaşmazlığa çözüm bulunulacağı inancını dile getirdi.

Eski Cumhurbaşkanı, güvenli bir Avrupa için bu ülkelerin NATO'ya girmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın daha fazla silahlandırılmasının tek başına bir çözüm olmadığı fikrini taşıyan Josipovic, "Siyaset ve insani kriz hepsi ayrı birer hikaye ancak sadece silahlandırılma tek bir çözüm olamaz. Müzakereler en doğru sonuç olacaktır." dedi.

Josipovic, uzun yıllar süren Suriye, Afganistan, Libya gibi ülkelerdeki çatışmalara atıf yaparak, hepsinin yanlış olduğunu ve tahmin edilenden daha kötü şekilde son bulduğunu belirtti.

Josipovic, çözüm için ise "NATO çatışma doğabilecek alanları görerek, istihbaratı güçlendirerek önceden önlemler almalı." fikrini paylaştı.