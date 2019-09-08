Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah'ın eski sorumlularından Hatum, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Burc el-Baracine bölgesindeki evinde ölü bulundu.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, ölüm nedenini öğrenmek için adli tıp desteğiyle soruşturma başlattı.

Bu arada Lübnan yerel basınındaki haberlerde; Hatum'un, halihazırda Beyrut ve güney bölgesinde Hizbullah'a bağlı "İsrail'e Direniş Seriyeleri" sorumlusu olduğu öne sürüldü.

Hatum'un ölüm nedeninin intihar olabileceğine işaret edilen haberlerde, daha fazla detaya yer verilmedi.

Ölüm nedeninin cinayet olarak açıklanması durumunda, İsrail ile Hizbullah örgütü arasında son dönemde yaşanan gerginliği etkileyebileceği ifade ediliyor.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını, buna karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü de İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını bildirmişti.