Eski İngiliz Başbakan'ın koruması silahını uçak tuvaletinde unuttu

AA 05.02.2020 14:05 - Güncelleme: 05.02.2020 14:05

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron’ın yakın korumasının silahını uçak tuvaletinde unuttuğu ortaya çıktı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Cameron’ın koruması, silahını ve eski Başbakan'ın pasaportunu önceki gün New York - Londra seferini yapan uçağın tuvaletinde unuttu. Silahı ve pasaportu bulan yolcu, bunları "dehşet içinde" İngiliz Havayolları personeline teslim etti.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın yakın koruma birimine mensup polise ait 9 milimetre çapındaki Glock 17 tipi silahın tuvalette bulunduğu, teşkilattan yapılan açıklamayla da doğrulanırken, unutkan memurun açığa alındığı kaydedildi.

David Cameron, 2010-2016'da başbakanlık görevini yürütmüş, 23 Haziran 2016’da yapılan Avrupa Birliği referandumunda Brexit kararı alınmasının ardından istifa etmişti.