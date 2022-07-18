ABD Başkanı George W. Bush ile birlikte Afganistan ve Irak işgallerinin mimarı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'den itiraf gibi açıklama geldi.

El Cezire'nin haberine göre Blair, Ukrayna savaşı sonrası Batı hakimiyetinin, Çin'in Rusya'nın desteğiyle süper güç statüsüne yükselmesiyle birlikte, sonuna yaklaştığını kaydetti. Blair, dünyanın "İkinci Dünya Savaşı'nın sonu ya da Sovyetler Birliği'nin çöküşü gibi tarihi bir dönüm noktasında olduğunu ancak bu sefer yükselen gücün Batı olmadığının açıkça görüldüğünü" söyledi. "Batı'nın hakimiyetinin sonuna yaklaşıyoruz" diyen Blair, "Dünya ya iki kutuplu ya da çok kutuplu olacak. Yüzyılın en büyük jeopolitik sınaması ise Rusya değil Çin kaynaklı olacak" dedi.