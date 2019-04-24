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Eski Interpol Başkanı Mıng rüşvet suçlamasıyla tutuklandı

Çin'de eski Interpol Başkanı Mıng Hongvey'in rüşvet suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

  • AA
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Çin Yüksek Halk Savcılığı, Mıng'ı rüşvet almakla suçlarken, geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Interpol Başkanı'nın tutuklandığı ifade edildi.

Eski Interpol Başkanı Mıng Hongvey, geçen ay Çin Komünist Partisinden ve kamu hizmetinden ihraç edilmişti. Çin Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Mıng'ın ailesinin "müsrif yaşam biçimini" karşılayabilmek için görevini kötüye kullandığı ve eşinin adını şahsi çıkarları için kullanmasına izin verdiği, bu nedenle partiden ve kamu hizmetinden ihraç edildiği bildirilmişti.

Parti ilkelerine ve kararlarına uymakta başarısız olan Mıng'ın, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmayı beklediği belirtilmişti.

Interpol'den geçen yılın ekim ayının başında yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisinde önemli görevler üstlenen Mıng'ın ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan ayrıldığı ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı bildirilmişti. Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, birkaç gün sonra Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng hakkında yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Interpol, Çin'in soruşturma duyurusunun ardından Mıng'ın istifa ettiğini açıklamıştı.

Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilen Mıng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

Mıng Hongvey'in eşi Grace Mıng, kendisi ve kızı için Fransa'dan sığınma talebinde bulunmuştu.

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