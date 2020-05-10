Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi, toplumsal olaylara karşı uyardı: Şiddet şiddeti doğuracak

AA 10 Mayıs 2020 Pazar 17:21 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 17:25

Reformistlere yakınlığıyla bilinen "eslahatnews" haber sitesine konuşan Hatemi, ekonomik durumun kötüleştiğini ve toplumda sınıf farkının arttığını savundu.

Hatemi, yolsuzlukların toplumdaki fakirliği derinleştirdiğini öne sürerek, "Son on yılda içine düştüğümüz sorunlardan bir diğeri, toplumun motor gücü olacak orta sınıfın gitgide zayıflaması ve fakirliğe terk edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Hatemi şunları kaydetti:

"İnsanlar gidişattan memnun değil. Bu durum ümitsizlik oluşturuyor. Ümitsizlik güvensizliği, güvensizlik de toplumsal şiddet olaylarını tetikleyebilir. Halk öfke ve rahatsızlığını sokak ve şiddet olaylarıyla ortaya koyabilir. Buna karşı devlet de olayları bastırmak için şiddet kullanacaktır. Çift taraflı sarkaç gibi şiddet şiddeti doğuracak, bunun sürmesi büyük sorunlara yol açacaktır."

Ülkedeki reformist hareketin lideri Hatemi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) devletle ve halkın yakınlaşmasına neden olduğunu öne sürerek, söz konusu krizden çıkış için bu günlerin fırsata dönüştürülerek ulusal barışın tesis edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran'da, Kasım 2019'da benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene çıkartılması üzerine protestolar düzenlenmişti.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.