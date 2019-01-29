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İsrail'den İran itirafı: Güçlüyüz ama İran'ı Suriye'den çıkaramayız

İsrail'in eski Hava Kuvvetleri Komutani Amir Eshel, Suriye'deki İran varlığına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İsrail, İran'ı Suriye'den çıkarabilecek güçte değil.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2017 yılına kadar İsrail'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Amir Eshel, Ulusal Güvenlik Araştırm Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
 
İsrail'in askeri gücüne dikkat çeken Eshel," İsrail askeri olarak kabiliyetli ancak İran'ı Suriye'den çıkaracak tek ülke Rusya'dır. Ancak Ruslar İran'ın yanında yer alıp bize karşı durabilirler de. " dedi.
 
Suriyelilerin de yakın gelecekte İran'ı kendi ülkelerinde istemeyeceğini belirten Eshel, ülkesinin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarının da altını çizerek, İsrail'e yönelik füze saldırılarının olabileceği uyarısında bulundu.
 
Üst düzey ziyaret
 
İsrail'in Suriye'de İran'a ait noktaları vurduğunu iddia etmesinin ardından ise Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geldi. 
 
Dün, İsrail Dışişleri Bakanlığı görevlileri ile görüşen Rus yetkililer, İsrail'in Suriye'de devam eden saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

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