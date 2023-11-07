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Dünya

Eski İsrail Başbakanı'ndan ''Gazze'' çıkışı: Filistin Yönetimi kontrol etmeli

İsrailli muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Hamas'a karşı savaşın ardından 'İsrail'in çıkarı' için Gazze Şeridi'nin kontrolünü Ramallah'taki Filistin Yönetimi'nin üstlenmesi gerektiğini savundu.

AA7 Kasım 2023 Salı 18:48 - Güncelleme:
Eski İsrail Başbakanı'ndan ''Gazze'' çıkışı: Filistin Yönetimi kontrol etmeli
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Lapid, İsrail devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "(Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin Yönetimi, Hamas'a karşı zafer kazandıktan sonra Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirebilecek tek organdır." ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin işgali" fikrine karşı olduğunu kaydeden Lapid, bununla birlikte güvenlik kontrolünün elden bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Lapid, "Gazze'nin çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanların dönüşünü sağlamak için ileriki dönemde güvenlik kontrolünün İsrail ordusunun elinde olması gerekiyor. İsrail'in çıkarı Gazze Şeridi'ni Filistin Yönetimi'nin yönetmesidir. Aksi takdirde Be'eri ve Sderot sakinlerinden evlerine dönmelerini isteyemeyiz." diye konuştu.

LİBERMAN: TEHLİKELİ BİR YANILGI

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise Lapid'in savaş sonrasında Gazze Şeridi'nin kontrolünün Filistin Yönetimi'ne verilmesi önerisine "tehlikeli bir yanılgı" olarak değerlendirdi.

Liberman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "(Filistin Devlet Başkanı) Mahmud Abbas ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye geri dönmesi yönündeki iddialar tehlikeli bir yanılgıdır." ifadelerine yer verdi.

Hamas'ın 2007'de Gazze'de kontrolü ele geçirdiğini hatırlatan Liberman, Lapid'in önerisini "gerçeklikten uzak boş söz" ifadeleriyle reddetti.

Liberman, "Bunun somut örneğini Batı Şeria'da Filistin Yönetimi'nin kontrolünde olan bölgelerde görmek mümkün. İsrail'in desteği olmasaydı, Abbas ve hükümeti bir an bile ayakta kalamazdı." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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