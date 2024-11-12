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Dünya

Eski İsrail Başbakanından itiraf: Başka bir güç Gazze'ye girmeli

İsrail'in masum Filistinli sivillerin öldüğü Gazze'yi 'yok ettiğini' belirten eski İsrail Başbakanı Olmert, 'Gazze'den çekilmeliyiz ve başka bir gücün Gazze'ye girmesine izin vermeliyiz' dedi.

AA12 Kasım 2024 Salı 07:08 - Güncelleme:
Eski İsrail Başbakanından itiraf: Başka bir güç Gazze'ye girmeli
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu'nda "İsrail-Filistin: 2 devlet için bir plan ve barış için bir plan" başlıklı oturum yapıldı.

Oturumda konuşan Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, 2008'de teklif ettiği iki devletli çözümün Orta Doğu'yu ve bu bölgedeki milyonlarca insanın hayatını tamamen değiştirmiş olabileceğini savundu.

Olmert, "7 Ekim olayları unutulmaz ve affedilemez ve onu tetikleyen koşullar göz önüne alındığında savaş kaçınılmazdı. Bunu çok daha önce de söyledim, bence savaş durmalıydı." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ın askeri kapasitesini yok ettik." diyen Olmert, Gazze'de masum Filistinli sivillerin de öldüğünü belirtti.

Olmert, "Gazze'yi yok ettik. Terörist olmayan, teröre katkı sağlamayan Gazze'deki 2 milyon vatandaşın hayatı üzerindeki etkisi korkunç." diye konuştu.

- "GAZZE'DEN ÇEKİLMELİYİZ"

Olmert, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, esirleri kurtarması ve İsrail'de hapishanelerdeki Filistinli tutsakları serbest bırakması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazze'den çekilmeliyiz ve başka bir gücün Gazze'ye girmesine izin vermeliyiz, bu gücün görevi Hizbullah'ın veya başka terör gruplarının İsrail devletine yönelik saldırılarını önlemek olmalı. Tabii ki Filistinliler, komiserler tarafından yönetilen yeni bir yönetim oluşturmalı. Bu yönetim, uluslararası toplum ve İsrail'in yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa etmek için Gazze'deki durumu yönetecek. Böylece, bugün bulunduğumuz noktadan tamamen farklı bir yaklaşıma doğru ilerlememizi sağlayacak."

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