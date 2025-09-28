Eski İsrail İstihbarat Başkanı'ndan çarpıcı itiraf: Bu savaşın iki amacı var

İSTANBUL 21°C / 16°C
İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gerçek amacının Başbakan Netanyahu'yu iktidarda tutmak olduğunu itiraf etti.

AA28 Eylül 2025 Pazar 15:39 - Güncelleme:
İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "Bu savaşın sadece iki amacı var. Birincisi Netanyahu'yu iktidarda tutmak, diğeri ise aleyhindeki davanın devam etmemesini ve hapse girmemesini sağlamak." dedi.

Almanya'daki siyasi tartışmaları ve Almanya'nın Yahudi soykırımı nedeniyle tarihi yükümlülüğünü anladığını belirten Ayalon, "Almanya'nın öne çıkıp Filistin Devleti'ni tanıdığını söylemesini beklerdim çünkü Filistin Devleti'ni tanımak aslında umut yaratır." diye konuştu.

Ayalon, İsrail halkının yüzde 70'inden fazlasını İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın sadece haksız değil, aynı zamanda tamamen gereksiz olduğuna ve ülkenin geleceği için tehlikeli olduğuna inandığını vurguladı.

Gazze saldırılarının İsrail'in Yahudi demokratik bir devlet olarak varlığını sürdürme yeteneğini tehlikeye attığına dikkati çeken Ayalon, "İsrail halkının çoğunun anladığı ama siyasi sistemin anlamadığı bir şeyi anlamalıyız. Askeri yollarla hiçbir şeyin başarılamayacağı bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.

Ayalon, adil olmayan bir savaşın yürütüldüğünü anlama yeteneğini kaybettiklerini sözlerine ekledi.

