Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı ''soykırım'' davasına atandı

Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası duruşmasında 15 kişilik hakim ekibinde İsrail'i temsilen yer alacak.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, 87 yaşındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Barak, ilk duruşması 11-12 Ocak'ta yapılacak "soykırım" davasının 15 kişilik hakim ekibine İsrail'i temsilen atandı.

UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan ekibe birer hakim atayabiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'dan önceki gün yapılan açıklamada, "Tel Aviv, Lahey'deki mahkemenin Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar vermesinden endişe ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhinde UAD'de dava açarak ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadesine yer verilerek, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

İsrail yönetimi, kendisini Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlayan Güney Afrika'ya tepki göstermiş ancak davayı boykot etmeyeceğini duyurmuştu.