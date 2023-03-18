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Dünya

Eski İsrailli Bakan: Bir iç savaş çıkmasından korkuyorum

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, hükümetin tartışmalı yargı reformuna karşı ülke genelinde gittikçe artan gösterilere ilişkin, 'Burada (İsrail'de) bir iç savaş çıkmasından korkuyorum' dedi.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 02:30 - Güncelleme:
Eski İsrailli Bakan: Bir iç savaş çıkmasından korkuyorum
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Eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, Twitter hesabından hükümetin yargı reformuna karşı 10. haftayı geride bırakan ve gittikçe artan gösterilere ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'de kimsenin iç savaşı istemeyeceğini ancak gidişatın kötü olduğunu kaydeden Gantz, "Burada (İsrail'de) bir iç savaş çıkmasından korkuyorum. Bunlar öfkeden kaynaklanan kehanetler değil, gerçekçi sözler. Halkımın içinde yaşıyorum ve nasıl parçalandığımızı görüyorum." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALI "YARGI REFORMU"

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan "yargı reformu"na karşı ülke genelinde düzenlenen kitlesel protestolar 10 haftayı geride bıraktı.

Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis'ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu "yargının bağımsızlığına müdahale" olarak değerlendiren on binlerce İsraillinin ülke genelindeki eylemleri giderek büyüyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 15 Mart'ta hükümetin ülkeyi tartışmalara sürükleyen "yargı reformu" konusunda "iç savaş" uyarısında bulunarak, krizin aşılması için "Halk Tasarısı" önerisinde bulunmuştu.

Tasarı, hükümetin yargı düzenlemesinde hedeflediğinin aksine, Yargıçları Atama Komitesinde çoğunluğun iktidara verilmemesi ve yasaların Meclis'te salt çoğunluk olan 61 oy yerine 80 oyla çıkarılması gibi yargı mekanizmasının yetkilerinin hükümet lehine değiştirilmesini engelleyen maddeler içeriyor.

Netanyahu da, "mevcut statükoyu devam ettirdiği" gerekçesiyle Herzog'un sunduğu tasarıyı reddettiklerini duyurmuştu.

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