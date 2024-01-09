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Dünya

Eski İsrailli yetkiliden itiraf gibi açıklama! ''Hükümet stratejik olarak sıkıştı''

Eski İsrail stratejist Eran Etzion, işgalci İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze'de 'stratejik olarak sıkıştığını' vurguladı.

AA9 Ocak 2024 Salı 01:19 - Güncelleme:
Eski İsrailli yetkiliden itiraf gibi açıklama! ''Hükümet stratejik olarak sıkıştı''
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Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Eran Etzion, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin, İsrail'i Gazze'de "stratejik anlamda sıkışmışlık ve çözümsüzlük içine ittiği" eleştirisinde bulundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Etzion, ülkenin "stratejik olarak sıkışmış durumda ve çözümsüzlük içinde" olduğunu vurgulayarak, hükümetin ne orduyu ne de ülkeyi "zaferin başlangıcı" olarak tanımlanabilecek bir noktaya taşıyabildiğini belirtti.

Etzion, Başbakan Netanyahu ve onun liderliğindeki hükümeti, "siyasi ve kişisel nedenlerle" stratejik siyasi hedefler belirlemekten de kaçınmakla suçladı.

İsrail ordusunun taktik ve operasyonel "başarılarına" saygı duyduğunu söyleyen Etzion, "Siyasi ve kişisel nedenlerle stratejik siyasi hedefleri belirlemekten ve bu hedeflere ulaşmaktan kaçınan bir başbakan ve hükümetin olduğu başından beri belliydi." dedi.

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