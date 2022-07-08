Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.



İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski başbakan acil hastaneye kaldırıldı.



Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.



Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Abe, hayatını kaybetti.

- AĞIR YARALI ABE, BİR BRANDA ALTINDA TAŞINARAK HELİKOPTERE BİNDİRİLDİ



Saldırı anına ilişkin Japon basını ve sosyal medyada yer alan görüntülerde silahın patladığı anda çıkan ses nedeniyle alandaki sivillerin korktuğu görülürken silahın patlama anında bir duman çıktığı da görüntülere yansıyor.

Bir başka görüntüde ise Abe'nin kanlar içinde yerde yattığı görülürken ağır yaralı eski başbakanın, bir branda altında taşınarak helikoptere bindirildiği de görüntülerde yer alıyor.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

JAPONYA BAŞBAKANI KİSHİDA: ABE'YE YAPILAN ALÇAKÇA EYLEMİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM



Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğramasının ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida'dan konuya dair ilk açıklama geldi. Rutin seçim programını iptal ederek Tokyo'daki başbakanlık ofisine gelen Kishida, Pazar günü yapılacak seçime atıfla "Demokrasinin temeli olan seçim döneminde yapılan bu alçakça eylemi en güçlü şekilde kınıyorum. Barbarca silahlı eylemler demokrasilerde kabul edilemez" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ABE ŞİNZO'YA YÖNELİK SİLAHLI SALDIRIYI ŞİDDETLE KINADI



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Şinzo'ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.