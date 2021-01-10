AA 10 Ocak 2021 Pazar 08:27 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 08:30

Al Sani sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki gerginliğin sona ermesi ve Beyaz Saray'a yeni yönetimin gelmesiyle İran'la diyalog fırsatı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fırsatın değerlendirilmesi ve ABD ile İran arasında gerginliğe odaklanılmaması çağrısında bulunan Al Sani, "İran'la farklı görüşler olduğunu biliyoruz. Ancak bu diyalog kanallarını açmamıza engel olmamalı. Birçok konuda aynı fikirde olmadığımız ülkelerle iş birliği yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.