Eski Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'nin tahliye talebine ret

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, 1998-1999 Kosova savaşı sırasında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla Lahey'de yargılanıyor.
Taçi'nin Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı tahliye talebi reddedildi.
Merkezi Lahey'de bulunan Özel Mahkeme'den yapılan açıklamada, Taçi'nin tahliye edilmesinin risk taşıyacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamı yönünde karar verildiği duyuruldu.
Taçi, 5 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş, iddianamede adı geçen eski milletvekili Recep Selimi, eski Meclis başkanları Kadri Veseli ve Yakup Krasniçi ile birlikte tutuklanarak Lahey'e gönderilmişti.