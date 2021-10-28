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Dünya

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'nin tahliye talebine ret

Lahey'deki mahkeme Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin tahliye talebini reddetti. Taçi, 1 yıldır Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

TRT Haber28 Ekim 2021 Perşembe 13:04 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 13:05
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Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, 1998-1999 Kosova savaşı sırasında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla Lahey'de yargılanıyor.

Taçi'nin Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı tahliye talebi reddedildi.

Merkezi Lahey'de bulunan Özel Mahkeme'den yapılan açıklamada, Taçi'nin tahliye edilmesinin risk taşıyacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamı yönünde karar verildiği duyuruldu.

Taçi, 5 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş, iddianamede adı geçen eski milletvekili Recep Selimi, eski Meclis başkanları Kadri Veseli ve Yakup Krasniçi ile birlikte tutuklanarak Lahey'e gönderilmişti.

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