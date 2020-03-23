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Dünya

Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in koronavirüs test sonucu açıklandı

Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed'in, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı milletvekiliyle temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 07:25
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Basına konuşan eski Başbakan'ın asistanı, Kovid-19 şüphesiyle 19 Mart'ta kendini evinde karantinaya alan Mahathir'in dün yaptırdığı testin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Mahathir'in, test sonuçları negatif çıkmasına rağmen 2 haftalık ev karantinasını sürdüreceği belirtildi.

Dün sosyal medya hesaplarından video paylaşımında bulunan Mahathir, sıkıcı olmasına rağmen evde kaldığını belirterek, "Eğer bunu yapmazsak hastalık birçok insana bulaşabilir ve çok kişi ölebilir." dedi.

Eski Malezya Başbakanı, Kovid-19 teşhisi konan Milletvekili Kelvin Yii Lee Wuen ile geçen ay görüşmesi nedeniyle evde kendini 14 gün karantinaya alacağını açıklamıştı.

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