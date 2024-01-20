Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 106 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'a açıklamada bulunan Pardo, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "Eğer esirlerden vazgeçtiyse bunu kamuoyu önünde açıkça söylesin." ifadesini kullandı. Pardo, "Savaşı 136 tabutla (Gazze'deki İsrailli esirler) bitirecek olursak İsrail ilk kez kaybeder. Devletin, vatandaşlarını gözden çıkarma ve onlara ihanet etme (yanlışını) düzeltmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

KAN'ın başka bir haberinde ise İsrailli esirlerin ailelerinden onlarca kişinin, Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi yapmak üzere Kayserya kentine hareket ettiği aktarıldı. Netanyahu hükümetine güvenlerini kaybettiklerini ifade eden esir aileleri, kendilerinin harekete geçeceğini belirtti ancak ayrıntı vermedi. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, büyük güçlerin uluslararası sistemi korumak için İsrail'e Gazze'deki saldırılarını durdurması gerektiğini söyleme yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti

02:15 İsrail basınına göre, Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Gazze'deki savaşın, Hamas'ın elindeki 136 esirin ölümüyle bitmesi durumunda İsrail'in ilk kez kaybetmiş olacağını belirtti

01:02 İsrail'in, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün sınırdan uzaklaştırılmaması durumunda askeri operasyonun kaçınılmaz olduğunu ABD'ye ilettiği belirtildi

00:55 ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam etse de Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirttiği kaydedildi

00:43 ABD yönetimi, 17 yaşındaki Tevfik Hicazi adlı Filistinli Amerikalı gencin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesini "ciddi endişeyle" karşıladığını bildirdi

00:01 İngiltere İşçi Partisi lideri, Filistin devletinin Filistinlilerin hakkı olduğunu söyledi