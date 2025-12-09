İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5891
  • EURO
    49,6173
  • ALTIN
    5755.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski müzakereciden Gazze itirafı: Rehinelerin çoğu İsrail'in açtığı ateşle öldü
Dünya

Eski müzakereciden Gazze itirafı: Rehinelerin çoğu İsrail'in açtığı ateşle öldü

İsrail'in ateşkes müzakereleri heyetlerinde yer alan Nitzan Alon, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrailli esirlerin ordu saldırılarında öldürüldüklerini belirtti.

AA9 Aralık 2025 Salı 14:28 - Güncelleme:
Eski müzakereciden Gazze itirafı: Rehinelerin çoğu İsrail'in açtığı ateşle öldü
ABONE OL

İsrailli eski müzakereci Alon, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yönelik saldırılarda ölen esirlere dikkati çekti.

Gazze'ye sağ ulaşan İsrailli birçok esirin "çatışmalar sırasında öldüğünü" ifade eden Alon, "İstihbarat açığı nedeniyle Cibaliya'daki rehinelerin çoğu İsrail'in açtığı ateşle öldü." dedi.

İsrailli esir askerlerden Tamir Nimrodi'nin de ordunun bir binaya düzenlediği hava saldırısında öldüğünü aktaran Alon, İsrail'in saldırısında kısmen yıkılan bir binadan diğer bir esirin çıkarıldığı anlattı.

Alon, serbest kalan esirlerin anlattıklarına göre, tekrarlanan hava saldırıların kendileri için bitmeyen bir korku olduğunu kaydetti.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.