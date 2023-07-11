Eski Rus denizaltı komutanı öldürüldü! Ukrayna'dan çarpıcı iddia: Kendi adamları öldürdü

Rusya'da eski bir denizaltı kaptanı olan 42 yaşındaki Stanislav Ruzhitsky, dün sabah Krasnodar kentinde koşu yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. 30-40 yaş arasındaki, mavi şapka, kot pantolon ve siyah tişört giyen saldırganın 7 el ateş ettiği Ruzhitsky, 2 merminin göğsüne, 2 merminin de sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi cinayet soruşturması başlatıldığını, zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Ruzhitsky'nin kol saatine göre her gün aynı yerde ve saatte koşu yaptığı tespit edildi.

UKRAYNA: "SALDIRGANI TEŞHİS EDEBİLECEK TANIK YOK"



Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) tarafından da söz konusu saldırıya ilişkin açıklama gelmesi dikkat çekti. Açıklamada, "Denizaltı komutanı, Krasnodar'daki 'Zaferin 30. Yıldönümü' parkında koşu yapıyordu. Sabah saat 06.00 sıralarında Makarov marka bir tabancayla 7 kez vuruldu. Aldığı kurşun yaraları sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şiddetli yağmur nedeniyle park boştu, bu yüzden ayrıntı verebilecek veya saldırganı teşhis edebilecek tanık yok" ifadeleri kullanıldı.

"KENDİ ADAMLARI ÖLDÜRDÜ"



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise, "Açıkçası barışçıl Ukrayna şehirlerine yönelik füze saldırılarında verdiği emirleri yerine getirmeyi reddettiği için kendi adamları tarafından ortadan kaldırıldı" denildi.

FARKLI İDDİALAR ORTAYA ATILDI



Olayın ardından hem Rusya hem de Ukrayna basınında farklı iddialar ortaya atıldı. Ukrayna basını Temmuz 2022'de Ukrayna'nın Vinnytsia kentine düzenlenen ve en az 27 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısında Stanislav Ruzhitsky'in de aktif rol almış olabileceğini, Ukrayna istihbaratının da uzun zamandır dikkatini çektiğini öne sürdü. Rus medyası ise Ukrayna basınında yer alan bilgiler doğrultusunda Ruzhitsky'in failinin Ukrayna istihbaratından bir kişi olabileceğini iddia etti.

Rus basınına açıklama yapan Stanislav Ruzhitsky'in babası ise oğlunun 2021 yılında ordudaki görevinden ayrıldığını ve Ukrayna'daki savaşa katılmadığını söyledi.