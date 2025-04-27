Eski Şin-Bet Direktörü Ayalon, Tel Aviv'deki gösteride sivil itaatsizlik çağrısı yaptı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, başta Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları olmak üzere binlerce kişi, Tel Aviv'de bulunan Habima Meydanı'nda toplandı.

Hükümetin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için anlaşma yapmaya çağrıldığı gösteride konuşan eski Şin-Bet Direktörü Ayalon, mevcut Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın mahkemeye sunduğu ifadeye atıfta bulunarak sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Ayalon, Bar'ın ifadesiyle birlikte "sivil itaatsizlik çağrısı bayrağının göndere çekildiğini" söyleyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine uzanan bazı soruşturmalar nedeniyle Bar'ı görevden almaya kalktığını hatırlattı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz da başbakanı "Sanık Binyamin Netanyahu, İsrail'in varlığına yönelik açık, somut ve acil bir tehdittir." sözleriyle eleştirdi.

Halutz, Netanyahu'nun kendi vatandaşlarıyla savaştığını belirtti.

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için anlaşma yapmaya çağırıldığı gösteride "Netanyahu, İsrail için bir tehdittir." yazılı afişler taşındı.

- İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARINDA ÖLEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR ANILDI

Yaklaşık 200 İsrailli aktivist, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için gösteri düzenledi.

The Times of Israel'in haberine göre, Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'nde toplanan aktivistler, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Hayatını kaybeden çocukların isimlerinin, ölüm yerleri, tarihleri ve nedenlerinin yazılı olduğu afişler hazırlayan grup, Yahudi geleneğinde anma için kullanılan uzun mumlar yaktı.

Göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaptı.