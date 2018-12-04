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Boşnak sivillere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında ülkenin doğusundaki Foca şehrinde Boşnak sivillere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Milan Todovic'i 10 yıl hapse mahkum etti.

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Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında ülkenin doğusundaki Foca şehrinde Boşnak sivillere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Milan Todovic'i 10 yıl hapse mahkum etti.
 
Mahkemeden yapılan açıklamada, Todovic'in, 30 Ekim 1992-5 Mart 1993 arasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun (VRS) Foca'da yaşayan Boşnaklara yönelik sistematik saldırılarına iştirak ettiği bildirildi.
 
Todovic'in Boşnak bir kadına tecavüz ettiği vurgulanan açıklamada, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan suçlunun, mağdur kadına yaklaşık 7 bin avro tazminat ödemekle yükümlü olduğu kaydedildi.

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