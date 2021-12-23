Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki açlık grevine katıldı

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 23:19 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:19

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını "darbe" olarak nitelendiren aktivistlerce kurulan "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi"nin sosyal paylaşım sitesinde Merzuki'nin görüntülü mesajı yayımlandı.

Bir grup vatandaşın, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale şeklini, polis şiddetini ve gösterilerin engellenmesini protesto etmek için açlık grevi yapacakları yönündeki açıklamasına işaret eden Merzuki, "Bu açlık grevi, diktatör rejimler döneminde yaptığımız grevleri hatırlattı. Bir hukukçu olarak grev taraftarıyım. Simgesel de olsa açlık grevine katılmaya karar verdim." dedi.

Ülkede ekonomi çarkının yeniden dönebilmesi ve halkın aç kalmaması için "darbenin" en kısa sürede sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Merzuki, halka Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını reddetmek için sokaklara inmeleri çağrısında bulundu.

- NAHDA HAREKETİ DE GREVE DESTEĞİNİ DUYURDU

Tunus'taki Nahda Hareketi de "ihlalleri" protesto için açlık grevine desteğini açıkladı.

Nahda Hareketi, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını ve muhalif sesleri bastırmasını" gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmasının ardından konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Nahda Hareketinin, özgürlüğe yönelik ihlalleri kınamak ve demokratik sürecin yeniden başlatılmasını talep etmek için çok sayıda ulusal ismin katıldığı açlık grevine destek verdiği ifade edildi.

Bu kapsamda Nahda Hareketi yönetiminden El-Acmi el-Lurimi ve Faize Buhilal'in de "darbeye karşı koyma ve ülkedeki tehlikeli yansımalarını sonlandırma" hedefiyle açlık grevine katıldığı aktarıldı.

- CUMHURBAŞKANI SAİD'İN KARARLARINI PROTESTO İÇİN BAŞLATILAN AÇLIK GREVİ

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", gün içinde yaptığı açıklamada, Tunus'ta aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını, muhalif sesleri bastırmasını, otokrasiyi" gerekçe göstererek açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin Tunus devriminin patlak vermesinin 11. yıl dönümü münasebetiyle 17 Aralık'ta süresiz oturma eylemi yapma çağrısı üzerine başkent Tunus'un merkezindeki gösteride, "Anayasa'ya karşı darbeye" son verilmesi talep edilmişti.

Güvenlik güçleri, protestocuların Habib Burgiba Caddesi'ne çadır kurmalarını engellemiş, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

- TUNUS'TAKİ SİYASİ KRİZ

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.