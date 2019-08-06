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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki yeniden cumhurbaşkanı adayı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 15 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

  • AA
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Tunus'ta 2011-2014 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Merzuki, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylığı için Meclis'teki 10 milletvekilinin ismini sunduğunu belirterek, gelecek günlerde resmi adaylık başvurusunu yapacağını söyledi.
 
"Başka Bir Tunus" isimli çatı koalisyon, bugün yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Munsif el-Merzuki'yi destekleyeceğini duyurmuş ve Merzuki'nin adaylığı konusunda Tunus siyasetindeki başka isimlerle iş birliğine hazır olduklarını belirtmişti. 
 
Tunus yasalarına göre, bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için "en az 10 milletvekili veya yerel meclislerden 40 başkan yahut 10 bin seçmenin imzası" gerekiyor.
 
Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da 93 yaşında vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri, 15 Eylül'e çekilmişti.
 
Tunus'ta adaylık başvuruları 9 Ağustos'ta son buluyor. Şu ana kadar Başbakan Yusuf Şahid, medya patronu Nebil Karvi ve Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıkan adaylar arasında. 
 
Tunus Meclisi'ndeki birinci parti Nahda Hareketi ise henüz cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kararını açıklamadı.

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