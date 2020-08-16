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Dünya

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'ya darbe planı suçlaması

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 24 Ağustos'ta kutlanacak Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde darbe yapmayı planladığı iddia edildi. İddia Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada vekillerinden İlya Kiva'dan geldi.

16 Ağustos 2020 Pazar 11:44 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:44
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Ukraynalı NewsOne televizyonuna konuşan Yaşam İçin Muhalefet Platformu milletvekili Kiva, eski Devlet Başkanı Poroşenko'nun 24 Ağustos'ta kutlanacak Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde darbe yapmayı planladığını söyledi.

Kiva, "Poroşenko milliyetçi grupları finanse ederek, Bağımsızlık Günü yürüyüşü için hazırlıyor, yürüyüş ise iktidarla bir çatışmaya dönüşmeli ve darbeyle sonuçlanmalı” iddiasında bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Poroşenko'nun 'birkaç devlet kurumunu ve hatta başkanlık ofisini’ ele geçirmeye çalışacağını, ayrıca erken devlet başkanı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını talep edeceğini savunan Kiva, darbeye ‘iktidarı düşürme konusunda istekli ve deneyimli’ kişilerin katılacağını, Ukrayna basının ise olup bitenleri demokratik süreç olarak yansıtacağını öne sürdü.

Ukraynalı vekil, "Ancak bu hikayenin ne halkla, ne de fikirle alakası var. Poroşenko sadece cezasız kalmak, iktidarı ele geçirmek ve Ukrayna'ya yönelik suç yolundan ilerlemeyi sürdürmek istiyor. Ne de olsa cezadan uzaklaşmanın ve çalınan para ve mal varlığını kurtarmanın tek yolunun bir darbe düzenlemek olduğunu anlıyor” ifadelerini kullandı.

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