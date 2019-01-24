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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'e 13 yıl hapis

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, 'devlete ihanet suçu'ndan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kiev Obolon Bölge Mahkemesinde Yanukoviç hakkında devlete ihanet suçlamasıyla görülen davada karar açıklandı.

Karara göre, eski Devlet Başkanına "devlete ihanet" ve "Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak" suçundan 13 yıl hapis cezası verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2013-2014'teki protestolar üzerine dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç, Rusya'ya kaçmıştı.

Yanukoviç, devlete ihanet ile Ukrayna'nın devlet sınırlarının değiştirilmesine yönelik kasıtlı eylemlere ve Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak suçlamalarıyla 4 Mayıs 2017'de yargılanmaya başlamıştı.

Davanın başlamasından bu yana 89 duruşmanın yapıldığı mahkemede karar aşaması öncesi son söz için defalarca duruşmaya çağrılan Yanukoviç, video konferans yoluyla da olsa duruşmaya katılmayı reddetmişti.

Savcılık eski Devlet Başkanı Yanukoviç'in 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

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