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Dünya

Eski Ukrayna lideri Poroşenko koronavirüs hastanesinde tedavi altına alındı

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dört gün sonra hastaneye kaldırıldı.

DHA03 Ekim 2020 Cumartesi 18:15 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:15
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Petro Poroşenko’nun eşi Marina Poroşenko Facebok hesabından yaptığı paylaşımda, “Petro Alekseyeviç (Poroşenko), Kiev’deki bir koronavirüs hastanesinde tedavi altına alındı. Eşimin iki akciğerinde enfeksiyon olmasına rağmen güçlü bir irade ile hastalıkla mücadele ediyor” dedi. Poroşenko’nun kızının da koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Poroşenko, 29 Eylül’de koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında devlet başkanı olan Petro Poroşenko, bugün muhalefetteki Avrupa Dayanışması Partisi’nin lideri.

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