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Dünya

Eski Vali Cuomo hakkında ''cinsel taciz'' soruşturması

ABD Adalet Bakanlığının, eski New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

AA3 Aralık 2021 Cuma 12:37 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 12:37
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New York yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığının Cuomo aleyhindeki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Yetkililer, soruşturmanın niteliğinin ve mevcut durumunun belirsiz olduğu bilgisini paylaştı.

Valilik ve Adalet Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

En az 12 kadın, eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu, değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.

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