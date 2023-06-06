Eski Yunan bakandan çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye'nin doğal lideri
Tekrar Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki göreve başlama törenine katılan eski Yunan Bakan Dimitris Avramopoulos, Yunan televizyonlarına dikkat çeken yorumlarda bulundu. Avramopoulos, 'Erdoğan, Türkiye'nin doğal lideridir. Bence, siyaset sahnesinden çekilmeden önce, isminin her zaman hatırlanacağı işler yapmak istiyor.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'la olan yakın ilişkileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme dayanan Avramopoulos "Ben, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak oradaydım, Erdoğan ile dostluğumuz, kokusunu yıllarca kaybetmeyen bir parfüm gibidir.
"NATO DEMEK ABD DEMEKTİR"
Başkan Erdoğan'ın yemin töreninin oldukça çarpıcı ve görkemli olduğuna dikkat çeken Avramopoulos, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Paşinyan'ın törende bulunmasına oldukça şaşırdığını söyleyen Avramopoulos, törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bulunmasının önemine vurgu yaptı. "NATO demek ABD demektir" yorumunda bulunan Avramopoulos yeni kabine ile ilgili de konuştu.