13 Haziran 2020 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:27

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı ve casusu olarak tanınan Savas Kalenderisis'in Türkiye'ye yönelik çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Kalenderisis, "Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma programları konusunda attığı adımları takip etmedi. Ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız." dedi.

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı Savas Kalenderisis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de güçlenirken ülkesinin olup bitenleri izlemekle yetindiğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Savas Kalenderisis, "Son dönemde Erdoğan'ın bizi uyuttuğunu söyleyebilirim. Türk ekonomisini güçlendirdi. GSMH'sini üçe katladı. Savunmasını güçlendirdi.

Bunları yaparken Yunanistan ve Kıbrıs uykuya dalmıştı. Temelde silahlanma programlarını ihmal ettik. Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma programları konusunda attığı adımları takip etmedi. Ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız" dedi.