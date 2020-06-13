İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski Yunan istihbaratçı Kalenderisis'ten itiraf gibi sözler: Türkiye güçlenirken, Yunanistan uyudu
Dünya

Eski Yunan istihbaratçı Kalenderisis'ten itiraf gibi sözler: Türkiye güçlenirken, Yunanistan uyudu

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı Savas Kalenderisis'in Türkiye ile ilgili itirafları ülkede gündem oldu. Kalenderisis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de güçlenirken ülkesinin olup bitenleri izlemekle yetindiğini söyledi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:27
ABONE OL

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı ve casusu olarak tanınan Savas Kalenderisis'in Türkiye'ye yönelik çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Kalenderisis, "Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma programları konusunda attığı adımları takip etmedi. Ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız." dedi.

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı Savas Kalenderisis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de güçlenirken ülkesinin olup bitenleri izlemekle yetindiğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Savas Kalenderisis, "Son dönemde Erdoğan'ın bizi uyuttuğunu söyleyebilirim. Türk ekonomisini güçlendirdi. GSMH'sini üçe katladı. Savunmasını güçlendirdi.

Bunları yaparken Yunanistan ve Kıbrıs uykuya dalmıştı. Temelde silahlanma programlarını ihmal ettik. Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma programları konusunda attığı adımları takip etmedi. Ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız" dedi.

Bahriye subayından duygulandıran fedakarlık! Bakan Akar arayarak, tebrik etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.