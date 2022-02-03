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Dünya

Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Sarcetakis öldü

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis'in hayatını kaybettiği bildirildi.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:56
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 93 yaşındaki Sarcetakis, bir süredir tedavi gördüğü başkent Atina'daki Laiko Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

Sarcetakis, Selanik'te hukuk eğitimi almış, ardından Paris'te Ticaret Hukuku ve Avrupa Topluluğu Hukuku üzerine yüksek lisans yapmıştı.

Yunanistan'daki cunta yönetiminde cezaevine giren, işkence gören Sarcetakis, cuntanın düşmesinin ardından yargıdaki görevine geri dönmüştü. 1985'te Cumhurbaşkanı seçilen Sarcetakis, bu görevi 1990 yılına kadar sürdürmüştü.

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