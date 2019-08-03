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Esper: Asya'da ABD orta menzilli füzelerinin yerleştirilmesinden yanayım

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD´nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasından çekilmesinin ardından, Asya'da orta menzilli ABD füzelerinin yerleştirilmesinden yana olduğunu açıkladı. 

  • DHA
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Sydney´e giderken yerel basının sorularını yanıtlayan Esper, füzelerin Asya´ya yerleştirilmesine dair sorulan bir sorusuna, "Evet istiyorum. Bunun birkaç ay içinde olmasını tercih ederim. Ancak böyle şeyler beklenenden uzun sürüyor" diye yanıt verdi.
 

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