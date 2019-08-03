Sydney´e giderken yerel basının sorularını yanıtlayan Esper, füzelerin Asya´ya yerleştirilmesine dair sorulan bir sorusuna, "Evet istiyorum. Bunun birkaç ay içinde olmasını tercih ederim. Ancak böyle şeyler beklenenden uzun sürüyor" diye yanıt verdi.